Per il Genoa doppio digiuno contro la Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Grifone non marca gol in campionato al Doria da 336 minuti. Recuperi esclusi. L’ultima volta risale al 22 ottobre 2016. Allora la stracittadina terminò col punteggio di 2-1 per i blucerchiati. Muriel e autorete di Izzo in favore della Sampdoria, Luca Rigoni per il Genoa.

Una partita, quella appena citata, che possiamo considerare una sorta di spartiacque.

Da allora, infatti, i Giampaolo boys sono sempre andati a punti. Non solo. Hanno piazzato una serie fatta di 3 successi più 1 segno X nelle sfide di quartiere.

E concentrandoci sui soli Genoa-Samp le cose non vanno poi meglio per i rossoblù.

Da 5 stagioni esce sempre il segno 2 in schedina.

L’ultima volta a punti, un pareggio, risale al 2012-2013.

Mentre per trovare una vittoria dobbiamo andare al torneo 2010-2011, quando alla 36esima giornata arrivò un 2-1 firmato Mauro Boselli, attaccante che oggi milita nel Leon in Messico.

Così il bilancio degli scontri diretti che fino a un quinquennio fa sorrideva al club più antico d’Italia ha finito con lo strizzare l’occhio all’ultima cenerentola scudettata del calcio italiano. I blucerchiati sono avanti – seppur di poco – per numero di trionfi, 16-12, e segnature, 43-41, nei match in trasferta. Mentre nel computo totale finiscono col prendere il largo: 32-22 per vittorie, 100-84 marcature.

Chiudiamo segnalando i 3 risultati più frequenti al termine dei Genoa-Sampdoria di campionato, A più B.

L’1-1 e lo 0-1 sono comparsi ciascuno per 8 volte. Mentre sul gradino più basso del podio c’è il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0, con le sue 7 caps.

CONFRONTI DIRETTI COL GENOA SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)

43 incontri disputati

12 vittorie Genoa

15 pareggi

16 vittorie Sampdoria

41 gol fatti Genoa

43 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA COL GENOA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Genoa-Sampdoria 2-3, 26° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA COL GENOA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Genoa-Sampdoria 0-2, 12° giornata 2017/2018