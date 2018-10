Per il Parma solo 5 vittorie su 40 trasferte al Ferraris

© foto di Federico Gaetano

Campionato 1993-1994, 21esima giornata. Genoa-Parma termina col punteggio di 0-4. In rete vanno Zola (doppietta), Brolin e Asprilla (su calcio di rigore).

Quella appena citata rappresenta l’unica vittoria dei gialloblù sul campo del Grifone. Gli altri 19 precedenti fra A e cadetteria raccontano di 10 vittorie per i padroni di casa e 9 segni X.

Ma che quello di Marassi non sia impianto troppo amico per i crociati lo dimostrano anche i numeri contro l’altro club di Genova. Affrontando la Sampdoria il Parma ha centrato 4 successi in 20 sfide fra primo e secondo livello del calcio italiano.

Insomma, ecco che rintracciamo 5 affermazioni in 40 incroci, praticamente 1 ogni 8 match, contro le squadre liguri.

Il lunch match di domenica metterà di fronte la miglior difesa casalinga, 1 gol subito come Fiorentina e Atalanta, contro il terzo peggior attacco esterno, con 1 rete ha fatto meglio solo di Bologna e Frosinone.

Chiudiamo segnalando una singolarità che emerge dagli ultimi 5 Genoa-Parma.

I fischietti in campo hanno sanzionato 5 rigori. La media ci dice 1 per match. In realtà l’unica sfida priva di penalty è quella del 2014-2015. Tuttavia le massime punizioni trasformate in punto sono solo 2: Palacio nel 2010-2011 e Borriello nel 2012-2013.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

10 vittorie Genoa

9 pareggi

1 vittorie Parma

29 gol fatti Genoa

16 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A GENOA (SERIE A)

Genoa-Parma 2-1, 11° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A GENOA (SERIE A)

Genoa-Parma 2-0, 25° giornata 2014/2015