Per il Pescara una trasferta da record

Il calendario segna la data del 20 aprile 2012. Per la cadetteria va in scena il 36esimo turno. Nel palinsesto dei match trova spazio anche Padova-Pescara.

Una gara che, almeno nel primo tempo, non lascia presagire come si chiuderà. Perché al triplice fischio finale sul tabellino dello stadio spiccherà un tennistico 0-6. Autori delle marcature sono: Immobile, doppietta con un gol su calcio di rigore, Insigne, anche lui di doppietta, Nielsen e Cascione.

Soprattutto, quella appena raccontata rappresenta la più larga vittoria esterna degli abruzzesi nella Serie B con la formula del girone unico.

Eppure, a differenza di quanto l’episodio farebbe presagire, quello di Padova è campo ostico per il Delfino. Su 13 incontri disputati nel secondo livello del calcio italiano rintracciamo solo 4 match a punti, 2 successi e 2 segni X. Mentre il Padova ha saputo imporsi per 9 volte, la più recente nel 2013-2014, quando alla 40esima giornata fu 2-1, Vinicius e Improta per i locali, Mascara per gli ospiti.

Curiosità statistica: il pareggio manca dal torneo 1989-1990, 1-1.

Fari puntati sulla squadra di mister Pillon che dopo il 2-1 rifilato al Crotone nel turno infrasettimanale, sugli scudi Mancuso, si ritrova seconda nella classifica generale a sole due lunghezze dall’Hellas Verona capolista. E al momento di scendere in campo saprà già il risultato della trasferta gialloblù a Salerno…

CONFRONTI DIRETTI A PADOVA (SERIE B)

13 incontri disputati

9 vittorie Padova

2 pareggi

2 vittorie Pescara

18 gol fatti Padova

12 gol fatti Pescara

PRIMA SFIDA A PADOVA (SERIE B)

Padova-Pescara 1-0, 14° giornata 1941/1942

ULTIMA SFIDA A PADOVA (SERIE B)

Padova-Pescara 2-1, 40° giornata 2013/2014