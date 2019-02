Per il Sassuolo c'è la squadra contro cui ha scritto due record

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due vittorie e altrettanti pareggi.

E’ questo il ruolino di marcia tenuto dal Sassuolo negli ultimi 4 incroci di campionato col Cagliari. Fra l’altro equamente distribuiti fra casa e fuori.

Così il più recente trionfo dei sardi lo rintracciamo alla 18esima giornata 2016-2017, quando nel proprio stadio si imposero per 4-3.

Ma i neroverdi seppero vendicarsi con gli interessi. Perché un girone più tardi rifilando agli ospiti un sonoro 6-2 stabilirono in un solo colpo il record di marcature in un singolo match e la vittoria più larga in Serie A.

La squadra di mister De Zerbi è reduce dallo 0-0 in casa dell’Inter. Non fa tre punti tutti assieme dal 16esimo turno, 2-0 a Frosinone. Mentre la più recente vittoria al Mapei Stadium di Reggio Emilia porta la data dal 21 settembre, 3-1 sull’Empoli.

L’undici di Maran ha fatto 2-2 proprio con l’Empoli domenica scorsa. L’ultima vittoria è l’1-0 sul Genoa alla 18esima giornata. Lontano dalla Sardegna Arena conta una sola affermazione: 0-1 a Bergamo il 2 settembre.

Da segnalare una curiosità che riguarda i primi tempi di entrambe le compagini: il Sassuolo non ha mai marcato gol negli ultimi 4 impegni casalinghi, il Cagliari fino a oggi ha trovato la porta solo 2 volte in trasferta, a Bergamo e allo Stadium. Insomma se all’intervallo per il tè Sassuolo-Cagliari fosse sullo 0-0 non ci sarebbe da meravigliarsi.

Chiusura con la classifica all time di Serie A: sardi a quota 1.397 punti, 929 in casa più 468 fuori.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

4 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

3 pareggi

0 vittorie Cagliari

8 gol fatti Sassuolo

4 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Cagliari 1-1, 33° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Cagliari 0-0, 24° giornata 2017/2018