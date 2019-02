Per l'Atalanta è un'impresa vincere a Cagliari

Tre sole vittorie dell'Atalanta sul campo del Cagliari, contro addirittura le 18 dei padroni di casa. Una storia a senso unico verrebbe da dire, anche se i nerazzurri in questo momento sono una squadra davvero temibile per tutti gli avversari: ne sa qualcosa la Juventus che ha perso contro gli orobici in Coppa Italia. Un Cagliari che ha vinto sette delle ultime dieci sfide interne contro l'Atalanta, lasciando agli ospiti un pareggio e due vittorie.

14 A 7 PER L'ATALANTA - Se in fatto di precedenti l'ago della bilancia pende a favore dei padroni di casa si può dire l'esatto opposto per le soluzioni offensive delle due squadre. Gli isolani hanno mandato a segno solo 7 giocatori diversi (ultimo posto in questa graduatoria con Spal, Udinese e Frosinone), mentre l'Atalanta è già a quota 14, dietro solo a Juventus e Roma.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

18 vittorie Cagliari

9 pareggi

3 vittorie Atalanta

50 gol fatti Cagliari

20 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Atalanta 3-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2017/2018 Serie A Cagliari vs Atalanta 1-0