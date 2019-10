Per la Lazio zero sconfitte in casa Inter. Se lo scontro diretto è…

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ammontano già a quattro i precedenti Inter-Lazio alla quinta giornata di Serie A.

La prima volta fu nella stagione 1932-1933 e terminò col punteggio di 1-2, doppietta di Bisigato e rete di De Maria. Nel 1977-1978 e nel 1997-1998 ci sono scappati, invece, due pareggi con lo stesso identico punteggio, l’1-1. Nel primo match segnarono Altobelli e Giordano, nel secondo Nedved e Ronaldo su calcio di rigore. L’ultimo incrocio ha rappresentato un vero e proprio festival del gol. Campionato 1998-1999, 8 i centri in totale, 3 per i nerazzurri (Winter e doppietta di Ventola), 5 per i biancocelesti (Salas, Conceiçao, Mancini, ancora Conceiçao, Nedved).

Il bilancio che emerge è quindi a favore degli ospiti che hanno dalla loro 2 vittorie e altrettanti segni X.

Fra l’altro ci sono ancora due curiosità numeriche che legano Inter e Lazio alla quinta di Serie A.

Il Biscione, in casa, conta 99 gol fatti. Gli aquilotti, in trasferta, 49 reti incassate.

La passata stagione si imposero gli ospiti per 1-0, con Milinkvoc man of the match dopo appena 13 minuti.

L’anno precedente c’era scappato un pareggio ad occhiali, vale a dire per 0-0.

Così il più recente segno 1 in schedina è rappresentato dal 3-0 del 2016-2017: Banega e 2 volte Icardi nella ripresa.

Il bilancio dei 76 incontri disputati vede in netto vantaggio i lombardi: 41-10 sul fronte vittorie, 146-66 per quanto riguarda le marcature.

E se negli ultimi anni la sfida valeva un posto in zona Champions League, stavolta la posta in palio sarà più alta. Almeno in casa Inter, dove dopo 12 punti raccolti sui 12 disponibili la parola scudetto fa capolino sempre più spesso.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

76 incontri disputati

41 vittorie Inter

25 pareggi

10 vittorie Lazio

146 gol fatti Inter

66 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Lazio 4-2, 21° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Lazio 0-1, 29° giornata 2018/2019