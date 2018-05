Per Lopez la prima in casa dell'invincibile Pioli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due sfide altrettanti KO.

Non sarà un impegno facile, stando ai precedenti in campionato, quello che attende Diego Lopez, Cagliari. Sebbene si tratti della prima volta in casa di Stefano Pioli, l’allenatore uruguaiano ha già affrontato per 2 volte il collega, rimediando altrettante sconfitte, senza neppure marcare una rete.

Nel 2013-2014 fu Cagliari-Bologna 0-1, nel girone d’andata Cagliari-Fiorentina 0-1.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E LOPEZ IN CAMPIONATO

2 vittorie Pioli

0 pareggi

0 vittorie Lopez

4 gol fatti squadre di Pioli

0 gol fatti squadre di Lopez