Per Mazzarri è stata buona (solo) la prima in casa Spalletti

Sono due degli allenatori con il maggior numero di caps in Serie A. Almeno fra quelli attualmente in sella alle venti compagini del campionato 2018-2019.

Luciano Spalletti occupa il gradino più alto del podio. Walter Mazzarri quello più basso. A dividerli, oltre che 42 panchine, anche Carlo Ancelotti, il secondo per presenze.

E allora non possono che essere parecchi i testa a testa fra i mister di Inter e Torino.

Ne rintracciamo 11 in Serie A, 5 in casa del tecnico di Certaldo, 6 in quella del mister di San Vincenzo. Il bilancio sorride al nerazzurro avanti per numero di trionfi, 6-3, e marcature, 18-7. Mentre i segni X ammontano solamente a 2.

Concentrandoci sugli Spalletti-Mazzarri scopriamo che il tecnico dei granata ha vinto il primo testa a testa in ordine di tempo, Udinese-Reggina 0-2 nel 2004-2005 alla 20esima giornata, poi ha rimediato solo KO, 4, i più recenti senza marcare una rete.

Dopo un’assenza forzata, per il periodo di lavoro all’estero maturato da entrambi, nel 2017-2018 la sfida è tornata nel palinsesto del nostro calcio e ad avere la meglio è stato il livornese, 1-0 al termine di Torino-Inter.

Mazzarri che, non scordiamolo, è un ex nerazzurro. Con la tuta dell’Inter vanta 49 panchine in Serie A e uno score che racconta di 19 vittorie, altrettanti pareggi, 11 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E MAZZARRI IN CAMPIONATO

6 vittorie Spalletti

2 pareggi

3 vittorie Mazzarri

18 gol fatti squadre di Spalletti

7 gol fatti squadre di Mazzarri