Per ogni vittoria della Lazio ce ne sono due del Toro. Granata vedono quota 100

Un solo punto in quattro gare giocate (una da recuperare). Il Torino ha cominciato balbettando questa stagione. Il rendimento in casa poi della squadra di Giampaolo è finora pessimo con due sconfitte su due partite e ben sette reti subite. Lazio tra alti e bassi in campionato con sette punti in saccoccia (due vittorie, due sconfitte e un pari).

Nelle sfide disputate nel capoluogo piemontese, i granata hanno doppiato in fatto di vittorie i biancocelesti (28 a 14) e sono ad una sola rete di distanza da quota 100 gol segnati. Risultato ritardatario, sia pur in maniera relativa, è il pareggio che non si verifica da tre partite (l'ultimo è il 2-2 dell'autunno 2016).

Tre punti persi dal Toro nei secondi tempi, un piccolo campanello d'allarme che deve già scattare in casa granata. Peggio per ora ha fatto solo il Bologna con meno 5.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

28 vittorie Torino

23 pareggi

14 vittorie Lazio

99 gol fatti Torino

73 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Lazio 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2019/2020 Serie A Torino vs Lazio 1-2