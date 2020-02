Perfetta alternanza tra Trapani e Cittadella. Numeri negativi per i siciliani

Una sola vittoria nelle ultime 7 partite giocate dal Trapani. Il Cittadella invece è una "squadra da trasferta". Per rendimento esterno, quella veneta è la seconda squadra del campionato di Serie B (con Venezia e Pescara) con 15 punti conquistati dietro ovviamente al Benevento che sta viaggiando ad un ritmo insostenibile per tutti.

Il Trapani ha ospitato il Cittadella per tre volte, tutte partite giocate per la Serie B. Mai è finita in pareggio questa sfida per ora e c'è stata una perfetta alternanza con due vittorie dei veneti intervallate da un successo dei siciliani.

Solo due volte dall'inizio del campionato, il Trapani è uscito dal campo senza aver subito gol. La squadra allenata attualmente da Castori (che ha preso il posto di Baldini), è ultima in questa speciale classifica, al pari del Livorno. Siciliani che sono in fondo alla graduatoria anche come numero di marcatori diversi andati a rete che sono solo 7 (come il Venezia). Il Cittadella non è che sia molto più avanti in questo senso perché ha 8 giocatori andati a segno finora. Giusto per continuare coi numeri negativi, il Trapani è la squadra della cadetteria ad aver avuto il maggior numero di rigori contro, 8 (di cui 6 segnati).

TUTTI I PRECEDENTI A TRAPANI

1 vittoria Trapani

0 pareggi

2 vittorie Cittadella

3 gol fatti Trapani

5 gol fatti Cittadella

LA PRIMA SFIDA A TRAPANI

2013/2014 Serie B Trapani vs Cittadella 1-2



L'ULTIMA SFIDA A TRAPANI

2016/2017 Serie B Trapani vs Cittadella 0-2