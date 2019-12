© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Una sola sconfitta casalinga in questa prima parte della stagione per il Perugia. Il Cosenza è invece il re dei pareggi, avendone ottenuti 7 in 14 partite: esattamente il 50% delle volte (o uno ogni due gare se preferite).

Il pareggio va di moda in Perugia-Cosenza. Tre volte in cinque partite giocate in Umbria, queste due squadre si sono divise la posta in palio. Il bilancio è in equilibrio e vede lo stesso numero di vittorie per parte (una) e lo stesso numero di reti segnate negli scontri diretti (tre per ogni squadra). Già, i gol, la media è bassa perché sono stati realizzati sei gol complessivi in cinque partite, quindi siamo appena sopra il gol a partita di media.

TUTTI I PRECEDENTI A PERUGIA

1 vittoria Perugia

3 pareggi

1 vittoria Cosenza

3 gol fatti Perugia

3 gol fatti Cosenza

LA PRIMA SFIDA A PERUGIA

1946/1947 Serie B Perugia vs Cosenza 0-0

L'ULTIMA SFIDA A PERUGIA

2018/2019 Serie B Perugia vs Cosenza 0-1