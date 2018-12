Perugia e una gioia che manca da quasi 50 anni a Livorno

Se si prendono in considerazione solo gli scontri in Serie B tra Livorno e Perugia, la situazione è di perfetta parità nei precedenti. Stiamo parlando di una vittoria per i padroni di casa, una per gli ospiti e ben cinque pareggi. Equilibrio che si trasmette anche ai gol fatti: 5 per entrambi.

Sono i match disputati in C a fare la differenza tra toscani e umbri e a far pendere l'ago della bilancia verso il Livorno.

Il Perugia non si impone all'Ardenza da un bel pezzo: il secondo e ultimo successo biancorosso risale al 1 novembre 1970, quindi esattamente 48 anni fa. Un 1-0 siglato da Urban.

TUTTI I PRECEDENTI A LIVORNO (SERIE B E C)

5 vittorie Livorno

5 pareggi

2 vittorie Perugia

14 gol fatti Livorno

8 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A LIVORNO

1959/1960 Serie C1 Livorno vs Perugia 1-0

L'ULTIMA SFIDA A LIVORNO

2015/2016 Serie B Livorno vs Perugia 1-1