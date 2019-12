Pescara-Chievo? Le ultime 3 partite finite allo stesso modo. E Vukoja...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sconfitta nelle ultime cinque partite per il Pescara che sta cercando di trovare una propria dimensione in questo campionato di Serie B. Nello stesso arco di tempo il Chievo è riuscito a fare suoi i tre punti in una sola circostanza. Poi un pareggio e ben tre sconfitte.

Pescara in vantaggio negli scontri diretti in Abruzzo contro i clivensi, però c'è da dire che le ultime tre sfide giocate all'Adriatico se le sono aggiudicate gli ospiti e tra l'altro sempre con lo stesso punteggio (0-2). Per trovare un gol del Pescara siglato al Chievo tocca tornare indietro di diverso tempo. L'ultimo lo ha realizzato Vukoja su rigore il 5 settembre 1999 all'interno di un match vinto dai biancocelesti per 2-1.

Pescara e Chievo hanno già mandato a segno molti giocatori della propria rosa. In testa a questa speciale classifica c'è il Pisa con 13 elementi con almeno un gol segnato, ma il Chievo Verona è subito dietro con 12, mentre il Pescara è a quota 11. Tanti i rigori già battuti dagli abruzzesi (7, di più c'è solo il Perugia con 8), così come tanti sono i tiri dal dischetto fischiati contro i gialloblu (sempre 7, ma in questo caso è un record negativo).

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA (SERIE A E B)

4 vittorie Pescara

2 pareggi

3 vittorie Chievo Verona

9 gol fatti Pescara

10 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A PESCARA

1994/1995 Serie B Pescara vs Chievo Verona 1-0



L'ULTIMA SFIDA A PESCARA

2016/2017 Serie A Pescara vs Chievo Verona 0-2