Pescara e quel digiuno quando ospita il Carpi

© foto di Andrea Rosito

Il Pescara non marca gol al Carpi nei match dell’Adriatico dalla 16esima giornata del 2013-2014. Allora la sfida si concluse con uno scoppiettante 4-2 per i padroni di casa. Ultimo dei delfini a trovare la rete fu Maniero al minuto 77. Poi ecco l’inizio di un digiuno arrivato a quota 193 minuti, recuperi esclusi. Sarà per questo che il bilancio dei Pescara-Carpi di cadetteria sorride agli emiliani avanti per numero di vittorie, 2-1, e marcature, 8-4.

Insomma, statistiche che sembrerebbero davvero beneauguranti per il secondo peggior attacco del torneo, quello carpigiano, con solo 11 centri messi a segno fino a oggi.

Da segnalare che, se diamo uno sguardo anche ai match a campi invertiti, mai il faccia a faccia in campionato fra i due club ha prodotto un pareggio. Anzi i due successi ospiti in Emilia Romagna riportano il rendiconto della sfida in equilibrio assoluto. Almeno dal punto di vista dei risultati in schedina.

Da segnalare che Pescara e Carpi sono entrambe reduci da un KO patito nello scorso weekend: i biancazzurri al Curi di Perugia per 1-2; i biancorossi per 0-1 fra le mura amiche contro il Lecce.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE B)

3 incontri disputati

1 vittoria Pescara

0 pareggi

2 vittorie Carpi

4 gol fatti Pescara

8 gol fatti Carpi

PRIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Carpi 4-2, 16° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Carpi 0-1, 28° giornata 2017/2018