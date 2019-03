Piatek ha marcato quanto l'intero Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è reduce da 5 vittorie senza soluzione di continuità contro il Chievo.

Naturalmente abbiamo preso in considerazione sia i match al Bentegodi che quelli al Meazza.

Ma anche dando uno sguardo a soli numeri maturati in Veneto la situazione non varia poi molto. Su 16 precedenti Chievo-Milan troviamo i rossoneri in vantaggio per numero di successi, 10-2, e gol marcati, 22-10, mentre i segni X ammontano a 4.

E proprio dopo 3 pareggi ad occhiali, vale a dire per 0-0, fra il 2013-2014 e il 2015-2016, nelle ultime due stagioni gli ospiti hanno ripreso a macinare vittorie.

I 2 trionfi dei clivensi sono quindi piuttosto datati.

Il primo arrivò alla settima giornata del 2002-2003. Guidati da mister Delneri i veneti si imposero per 3-2. Marazzina, Bierhoff, Shevchenko, Cossato e Tomasson i marcatori. Il secondo al 14esimo turno del 2005-2006. Stavolta con Pillon in panchina i gialloblù passarono per 2-1. Kaladze, Pellissier e Tiribocchi nel tabellino dei bomber.

Chiudiamo con due curiosità, una dal fronte classifica all time, l’altra classifica attuale di Serie A.

ChievoVerona a quota 99 gare perse in casa. Piatek che con 18 gol ne ha marcato uno in meno dell’intera rosa clivense, 19.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A)

16 incontri disputati

2 vittorie ChievoVerona

4 pareggi

10 vittorie Milan

10 gol fatti ChievoVerona

22 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Milan 1-1, 30° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Milan 1-4, 10° giornata 2017/2018