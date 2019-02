Piatek, la prima volta non si scorda mai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda giornata della Serie A 2018-2019, la prima per Piatek. Il programma ha in serbo Empoli-Genoa. Passano solo 6 minuti dal fischio d’inizio del signor Marinelli che il bomber polacco mette dentro l’1-0 rossoblù: un tiro di destro dall’interno dell’area di rigore.

Ne seguiranno poi altri 16 di gol, 12 con la maglia del Genoa, 4 con quella del Milan.

E venerdì sera il pistolero ritroverà proprio i toscani.

L’ultimo Milan-Empoli finì con gli azzurri in festa. Vittoria per 2-1 nel 2016-2017 firmata da Mchedlidze e Thiam. Per i padroni di casa dimezzò lo svantaggio Lapadula. Ma man of the match al contrario fu Suso che fallì un calcio di rigore, parato, quando il punteggio era sullo 0-1. Stavolta però lo spagnolo è squalificato.

Il più recente successo del Diavolo è quindi il 2-1 alla seconda giornata del 2015-2016: Bacca e Luiz Adriano per i padroni di casa, Saponara per il momentaneo pareggio degli ospiti.

Il bilancio totale dei precedenti in Serie A sorride ai meneghini, avanti per vittorie e numero di gol marcati. Tuttavia dando un’occhiata anche alle sfide del Castellani, forse, i milanisti preferirebbero giocare lontano da casa (6 successi e 7 segni X su 13 incroci).

I ragazzi di Iachini sono reduci dal 3-0 sul Sassuolo. Non facevano tre punti tutti assieme dalla 15esima giornata. Inoltre per la terza volta in stagione hanno chiuso una gara con la porta inviolata.

Quelli di Gattuso raccolgono punti da 7 turni. Non solo. Sono reduci da 2 vittorie senza soluzione di continuità. In questo torneo solo una volta hanno realizzato un tris di successi: fra la decima e l’11esima giornata, quando nel mezzo alle affermazioni contro Sampdoria e Udinese arrivò anche la vittoria nel recupero della prima giornata col Genoa.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

12 incontri disputati

8 vittorie Milan

1 pareggio

3 vittorie Empoli

20 gol fatti Milan

8 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Empoli 1-0, 21° giornata 1986/1987

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Empoli 1-2, 33° giornata 2016/2017