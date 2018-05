Pioli (99 vittorie in A) è rimasto senza gol contro il Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le squadre di Stefano Pioli non hanno più marcato gol in campionato al Napoli dalla stagione 2014-2015.

Allora, in occasione della 38esima giornata, la Lazio si impose sui partenopei per 4-2. Poi ecco succedersi 5 gare senza marcature.

E così per centrare la 100esima vittoria in Serie A, perché il mister originario di Parma è fermo a quota 99 in 275 panchine, la Fiorentina dovrà sfatare un piccolo, ma fondamentale tabù.

Maurizio Sarri in casa del collega ha già raccolto 2 successi, negli ultimi due incroci. Il bilancio dei Pioli-Sarri è però in equilibrio e, soprattutto, senza segni X.

Se poi diamo uno sguardo anche ai match a campi invertiti ecco che l’ago della bilancia dei testa a testa finisce col pendere dalla parte del mister degli azzurri.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E SARRI IN CAMPIONATO

2 vittorie Pioli

1 pareggio

5 vittorie Sarri

7 gol fatti squadre di Pioli

13 gol fatti squadre di Sarri