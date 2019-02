Pioli, contro Ancelotti è tutto a zero

© foto di Insidefoto/Image Sport

E’ ancora alla ricerca del primo gol e del primo punto.

Stefano Pioli, Fiorentina, ha in Carlo Ancelotti, Napoli, un vero e proprio tabù. Nei 3 precedenti in Serie A, difatti, ha raccolto soltanto sconfitte, senza fra l’altro marcare con i suoi schemi un gol.

Ecco la serie nera: Parma-Milan 0-2 e Milan-Parma 1-0 nel torneo 2006-2007; Napoli-Fiorentina 1-0 nel girone d’andata.

Migliore, per il mister emiliano, il bilancio degli incroci contro il Napoli. Anzi, da quando siede sulla panchina della viola ha pareggiato, vinto e perso nei 3 match di campionato.

Da segnalare che i primissimi incroci fra Pioli e il Napoli sono andati in scena in un derby. Era la cadetteria 2003-2004 e sia Salernitana-Napoli che Napoli-Salernitana terminarono col punteggio ad occhiali, vale a dire 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E ANCELOTTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Pioli

0 pareggi

3 vittorie Ancelotti

0 gol fatti squadre di Pioli

4 gol fatti squadre di Ancelotti