Pioli e Di Francesco pareggiano una partita su quattro. Eppure quando si sfidano...

Decimale più, decimale meno… pareggiano una partita su quattro.

Stefano Pioli conta in Serie A 289 presenze e uno score di 105 vittorie, 77 segni X, 107 sconfitte. Insomma i match chiusi guadagnando un punto ammontano al 26,6%. Eusebio Di Francesco nel massimo campionato vanta 208 caps con 79 successi, 53 pareggi, 76 KO. Calcolatrice alla mano le gare senza vinti né vincitori toccano quota 25,5%.

Eppure… eppure gli attuali mister di Fiorentina, Pioli, e Roma, Di Francesco, in 8 incroci di A mai hanno chiuso in parità.

In 4 occasioni s’è imposto il viola (1 fra le mura amiche e 3 in trasferta), in altre 4 il giallorosso (2 in casa e 2 fuori).

E così il bilancio degli scontri diretti in campionato fra i due tecnici è in perfetto equilibrio. Almeno sul fronte dei risultati. Perché su quello dei gol marcati una leggerissima differenza la rintracciamo. Comanda Pioli di una lunghezza, si scriverebbe per altri sport. Le squadre da lui guidate hanno marcato 13 centri, contro i 12 di quelle dell’avversario.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

4 vittorie Pioli

0 pareggi

4 vittorie Di Francesco

13 gol fatti squadre di Pioli

12 gol fatti squadre di Di Francesco