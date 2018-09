Pioli e quei derby col Napoli terminati in parità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, Napoli, e Stefano Pioli, Fiorentina, sono già stati avversari in campionato.

Nella stagione 2006-2007 l’azzurro guidava il Milan, mentre il viola sedeva sulla panchina del Parma. I due scontri diretti, alla seconda e alla 21esima giornata, terminarono con altrettanti successi per Ancelotti. Parma-Milan fu 0-2 con reti di Seedorf e Kakà (quest’ultima su calcio di rigore). A campi invertiti arrivò un 1-0 con Inzaghi nelle vesti di man of the match.

Molto più corposi gli incroci fra Ancelotti e la Fiorentina, Pioli e il Napoli.

Ovviamente stiamo scrivendo dei soli precedenti in campionato.

Il tecnico dei partenopei ha sfidato la viola per ben 20 volte raccogliendo 9 vittorie, 8 segni X, 3 sconfitte. L’ultima battuta d’arresto risale alla 12esima giornata del 2005-2006, poi ecco una striscia di risultati utili lunga 7 incontri, 4 successi più 3 pareggi, fra l’altro senza incassare gol negli ultimi tre.

Il mister dei toscani conta 17 incroci con gli azzurri. Il bilancio sorride ai campani avanti per successi, 7-6, e marcature, 24-18, mentre i segni X ammontano a 4. E proprio sul fronte dei gol dobbiamo segnalare un dato significativo: dopo un digiuno lungo 5 match, al 35esimo turno dello scorso torneo le squadre di Pioli hanno ritrovato gol e vittoria contro il Napoli.

Ultima curiosità: se tutti gli scontri fra Ancelotti e la Fiorentina sono avvenuti in Serie A, quelli fra Pioli e il Napoli vantano anche due caps in cadetteria. Era la stagione 2003-2004 e il doppio derby regionale con la Salernitana terminò sempre col punteggio ad occhiali, vale a dire 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E PIOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Ancelotti

0 pareggi

0 vittorie Pioli

3 gol fatti squadre di Ancelotti

0 gol fatti squadre di Pioli