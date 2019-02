Pioli e quel monologo ‘spallettiano’

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 3 sconfitte iniziali e senza soluzione di continuità, la scorsa stagione è finalmente arrivato il primo punto.

Resta però in territorio negativo il bilancio degli scontri diretti fra Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Col primo, ovviamente, nel ruolo di mister di casa.

Se poi allarghiamo il nostro sguardo agli incroci con i campi invertiti… beh, ci ritroviamo di fronte a una sorta monologo ‘spallettiano’. Il tecnico di Certaldo s’è messo in tasca il 90,5% dei punti disponibili, 19 su 21. Tutto ciò grazie a 6 vittorie e 1 segno X. Ma, soprattutto, a 20 gol marcati dalle sue squadre contro i soli 4 incassati. Insomma, un rapporto di 5-1.

Il coach della viola, non dobbiamo scordarlo, è un ex. Con la Beneamata vanta 23 panchine nella Serie A 2016-2017 e un bilancio di 12 successi, 3 pareggi, 8 sconfitte. Da avversario l’ha affrontata 13 volte in campionato raccogliendo 4 affermazioni (la più recente nel 2015-2016 alla guida della Lazio), 3 match chiusi in parità, 6 battute d’arresto.

Curiosità: fra Pioli e l’Inter non c’è mai scappato uno 0-0.

Sono invece 21 gli incontri fra Spalletti e la Fiorentina, sempre in campionato. Il tecnico vanta 10 vittorie, 8 pari, 3 sconfitte (l’ultima con la Roma nel 2016-2017).

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Pioli

1 pareggio

6 vittorie Spalletti

5 gol fatti squadre di Pioli

20 gol fatti squadre di Spalletti