Pioli e quella lunghezza di ritardo su Simone Inzaghi

vedi letture

Una lunghezza di svantaggio. Pioli parte leggermente indietro nel confronto diretto con Simone Inzaghi. Una vittoria in più rispetto al collega ottenuta dal tecnico della Lazio. Particolare l'andamento nel corso dell'ultima stagione di A perché i due hanno ottenuto una vittoria a testa; solo che il fattore campo è saltato in toto perché la Lazio di Inzaghi è andata a vincere a San Siro per 2-1, mentre il Milan di Pioli ha fatto bottino pieno all'Olimpico con un netto 3-0.

Pioli è un ex laziale. L'allenatore emiliano è stato sulla panchina biancoceleste per quasi due stagioni. 69 partite complessive di A con 32 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte e una qualificazione in Champions al termine della stagione 2014/15. Contro la Lazio la sua tradizione però non è buonissima, perché a fronte di tre vittorie, troviamo la bellezza di 7 sconfitte. Compreso un pesantissimo 6-0 del 5 maggio 2013.

Anche Inzaghi contro il Milan ha rimediato più dolori che gioie. A cominciare per l'appunto dal 3-0 interno dello scorso campionato del quale abbiamo già parlato.

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS INZAGHI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Pioli

2 pareggi

3 vittorie Inzaghi

12 gol fatti squadre Pioli

9 gol fatti squadre Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS LAZIO

3 vittorie Pioli

4 pareggi

7 vittorie Lazio

17 gol fatti squadre Pioli

23 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS MILAN

2 vittorie Inzaghi

2 pareggi

4 vittorie Milan

9 gol fatti squadre Inzaghi

12 gol fatti Milan