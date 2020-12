Pioli indigesto per Ranieri. Il tecnico romano e una vittoria che manca da 9 anni

vedi letture

Claudio Ranieri è ancora alla ricerca della prima vittoria interna contro Stefano Pioli. Tre volte ha ospitato l'attuale allenatore del Milan e in una circostanza ha pareggiato, mentre in altre due ha addirittura perso. La scorsa stagione fu un trionfo per i rossoneri e Pioli che uscirono dalla Marassi blucerchiata con un bel 4-1. Prendendo in considerazione anche le gare giocate da Pioli in casa, viene confermato il fatto che Ranieri non è mai riuscito a battere il collega.

21 volte Ranieri si è trovato ad affrontare il Milan da allenatore ed ha fatto risultato pieno solo in cinque occasioni, mentre nove volte è uscito sconfitto. Ultima affermazione del tecnico capitolino contro i rossoneri è Milan-Inter 0-1 del 15 gennaio 2012 (quasi nove anni fa dunque).

Anche Pioli non ha una tradizione propriamente favorevole contro la Sampdoria perché a fronte di tre successi troviamo anche cinque sconfitte. Quattro risultati positivi consecutivi per il tecnico parmense che non perde contro la Samp dal 21 gennaio 2018 (Sampdoria-Fiorentina 3-1).

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS PIOLI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Ranieri

3 pareggi

2 vittorie Pioli

5 gol fatti squadre Ranieri

11 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS MILAN

5 vittorie Ranieri

7 pareggi

9 vittorie Milan

20 gol fatti squadre Ranieri

36 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS SAMPDORIA

3 vittorie Pioli

8 pareggi

5 vittorie Sampdoria

21 gol fatti squadre Pioli

20 gol fatti Sampdoria