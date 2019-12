© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna ha vinto solamente due delle ultima dodici partite giocate. Atalanta invece che sta cercando di riprendersi dopo un periodo così, così, almeno in campionato, avendo vinto le ultime due gare di A e avendo ottenuto una storica qualificazione alla seconda fase della Champions League.

Da tre stagioni a questa parte gli orobici sono usciti sempre vittoriosi dal Dall'Ara. Il pareggio è il risultato che manca da più tempo, visto che non si verifica dal 20 gennaio 2010 (2-2). La tradizione resta comunque ampiamente favorevole ai padroni di casa.

Più di un'intera formazione. L'Atalanta è già riuscita a mandare a segno ben 12 giocatori diversi in questa stagione ed è la squadra della A a detenere questo primato assieme alla sorpresa Cagliari. Leadership nerazzurra anche per i gol realizzati da giocatori partiti dalla panchina: sono 7 le reti arrivati dai sostituti. Il Bologna non riesce a tenere inviolata la propria porta. Lo ha fatto solamente in due circostanze in questa stagione, peggio c'è solo il Lecce con 1.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

30 vittorie Bologna

12 pareggi

9 vittorie Atalanta

83 gol fatti Bologna

40 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1937/1938 Serie A Bologna vs Atalanta 2-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2018/2019 Serie A Bologna vs Atalanta 1-2