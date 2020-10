Più equilibrio di così... Bologna sulla falsariga della scorsa stagione

Due sconfitte e una vittoria, il Bologna si presenta così all'appuntamento del derby emiliano col Sassuolo. La squadra neroverde invece è una di quelle ancora imbattute e con già sette punti all'attivo dopo tre giornate.

Più equilibrio di così... Stesso numero di vittorie (due a testa) e anche due pareggi. Nonché stesso numero di reti segnate (e di conseguenza anche subite). Tra Bologna e Sassuolo si viaggia su questa rotta, almeno al Dall'Ara. Continuerà a permanere l'equilibrio?

Fattore clean sheet (termine inglese che indica la partita conclusa senza prendere gol), il Bologna ha intenzione di continuare sulla falsariga dello scorso campionato. I felsinei hanno chiuso la stagione all'ultimo posto per numero di gare con la propria porta inviolata, e hanno riaperto questo subendo almeno un gol per ogni volta che sono scesi in campo. Sono già due i rigori fischiati a favore del Sassuolo (come il Milan).

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

2 vittorie Bologna

2 pareggi

2 vittorie Sassuolo

6 gol fatti Bologna

6 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

2013/2014 Serie A Bologna vs Sassuolo 0-0

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2019/2020 Serie A Bologna vs Sassuolo 1-2