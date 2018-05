Pochi segni X fra Chievo e Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime due stagioni abbiamo registrato la vittoria del Torino, 2016-2017, e quella del ChievoVerona, 2015-2016.

A colpire è però l’esiguo numero di segni X, tutti in Serie A: 2 volte c’è scappato l’1-1, nel 2008-2009 e nel 2012-2013, in 1 occasione lo 0-0, nel 2014-2015.

I gialloblù in casa hanno raccolto 20 punti fino ad oggi: 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, con 18 reti a favore e 21 al passivo.

I granata fuori casa ne contano invece 19: 4 successi, 7 segni X, 4 sconfitte, con 20 gol fatti e 23 subiti.

I ragazzi di Maran vengono dalla quasi impresa sfiorata sul campo del Napoli.

Quelli di Mazzarri dal successo sull’Inter.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

13 incontri disputati

6 vittorie ChievoVerona

3 pareggi

4 vittorie Torino

18 gol fatti ChievoVerona

14 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Torino 3-0, 9° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Torino 1-3, 33° giornata 2016/2017