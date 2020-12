Pordenone e il tabù casa. L'ottimo rapporto coi rigori dei neroverdi

Zero: sono le vittorie interne del Pordenone in questo campionato di Serie B. Eppure i neroverdi hanno già giocato sette incontri sul terreno di casa, senza però trarne giovamento. Momento negativo quello che sta vivendo la Reggiana che è riuscita a portare a casa un solo punto nelle ultime quattro gare.

Per la prima volta Pordenone e Reggiana si affrontano in Serie B. Ci sono però dei precedenti che fanno riferimento a partite valide la Serie C. Gli emiliani non hanno mai vinto sul campo dei friulani e per 3 volte su 4 sono anche usciti sconfitti.

Il Pordenone ha un buon rapporto con i rigori, almeno in questo campionato. Ne ha avuti tre a favore (solo il Monza con 5 e la Virtus Entella con 4 ne hanno avuti di più) e soprattutto è una delle tre squadre a non averne avuti contro (le altre due sono Frosinone e Venezia).

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL PORDENONE (SERIE C)

3 vittorie Pordenone

1 pareggio

0 vittorie Reggiana

8 gol fatti Pordenone

4 gol fatti Reggiana

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL PORDENONE

1963/1964 Serie C girone A, Pordenone vs Reggiana 1-1

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL PORDENONE

2017/2018 Serie C girone B, Pordenone vs Reggiana 4-3