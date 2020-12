Porta difficile da violare e rigori, è il Milan dei primati. Contro la Samp a Genova...

Il Milan si presenta alla trasferta di Genova contro la Sampdoria come una delle due formazioni ancora imbattute della Serie A (l'altra è la Juventus). Lontano da casa i rossoneri hanno fatto per ora percorso netto con quattro vittorie in quattro gare. La Sampdoria non vince dalla quinta giornata. Dopo di allora due pareggi e due sconfitte per la squadra allenata da Ranieri.

Milan in vantaggio come vittorie sulla Sampdoria, nonostante il fattore campo avverso. Il risultato ritardatario tra Samp e rossoneri è il pareggio che non si verifica da cinque partite (tre vittorie dei lombardi e due dei liguri in questo lasso di tempo). L'ultima divisione delle poste è dell'8 novembre 2014. Il punteggio più rotondo invece mai verificato è il 5-0 a favore del Milan del 31 ottobre 2007.

Diversi primati sono ad appannaggio della squadra allenata da Pioli. In primo luogo quello dei 'clean sheet' (partite chiuse senza subire reti) che sono 4 come Napoli e Verona. Attenzione anche al fattore rigori: il Milan ne ha già calciati sette in nove partite. Primato rafforzato coi due ottenuti contro la Fiorentina domenica scorsa. E' anche vero però che ne ha anche sbagliati tre (due Ibrahimovic e uno Kessie).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA

19 vittorie Sampdoria

20 pareggi

24 vittorie Milan

71 gol fatti Sampdoria

96 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Milan 2-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2019/2020 Serie A Sampdoria vs Milan 1-4