Porte aperte in casa Lecce. Brescia, la prima vittoria in Salento? A tavolino

Lecce all'ultima spiaggia per cercare di rimanere in Serie A. E c'è da dire che i pugliesi hanno vinto solo una delle ultime dieci partite giocate pre e post blocco (poi un pari e ben otto sconfitte). Sussulto d'orgoglio del Brescia che ha battuto la Spal nell'ultimo weekend interrompendo una serie negativa fatta da tre sconfitte.

Cinque volte le 'rondinelle' hanno fatto bottino pieno in Salento. L'ultima è il 2-1 ottenuto il 20 ottobre 2007 valida per il campionato di Serie B. In queste cinque affermazione ve n'è una anche a tavolino: il 6 gennaio 1949 la gara venne sospesa all'83' per invasione di campo sul risultato di 3-2 per i bresciani che fu tramutato in 2-0 dal giudice sportivo.

Il Lecce ha chiuso solo tre partite in questo campionato senza aver preso reti. Peggio ha fatto solo il Bologna con 2. Il Brescia ha solo 2 reti ad appannaggio di giocatori entrati dalla panchina, dietro troviamo solo la Spal che è ancora ferma a zero.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

11 vittorie Lecce

4 pareggi

5 vittorie Brescia

27 gol fatti Lecce

20 gol fatti Brescia

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1948/1949 Serie B Lecce vs Brescia 0-2 (A tavolino)

L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2018/2019 Serie B Lecce vs Brescia 1-0