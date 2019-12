Porte serrate: Verona all'inseguimento dell'Inter. Torino bene nella ripresa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nove partite senza pareggi. Il Verona non ha mezze misure in questa fase del campionato e si presenta all'appuntamento con il Torino con quattro vittorie e cinque sconfitte. Il Torino è la squadra che ha pareggiato meno in Serie A dopo il Brescia. Due divisioni della posta (come il Milan) per la squadra allenata da Mazzarri, mentre le Rondinelle lo hanno fatto una sola volta.

Quello di Verona è un campo che porta bene al Toro che, nel corso della storia, è riuscito ad annullare e sovvertire il fattore casa. Nelle ultime sei partite disputate al Bentegodi troviamo ben quattro successi dei granata. Si segna poco in Verona-Torino: siamo a 56 gol complessivi in 32 gare tra A e B, quindi ad una media di 1,75 gol a match.

Il Verona ha chiuso cinque partite senza subire gol in queste prime 15 giornate del campionato, meglio ha fatto solo l'Inter capolista con sei. Bene il Torino nei secondi tempi: la formazione allenata da Mazzarri ha un saldo positivo di cinque punti tra il risultato all'intervallo e il risultato finale.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

9 vittorie Verona

11 pareggi

12 vittorie Torino

28 gol fatti Verona

28 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Torino 2-0



L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2017/2018 Serie A Verona vs Torino 2-1