Prandelli e uno sgambetto al Milan che manca da 15 anni. Pioli cerca...

vedi letture

In attesa dell'esito del tampone, Stefano Pioli si trova (anche se ancora in maniera virtuale) ad 'ospitare' Cesare Prandelli per la prima volta in veste di allenatore. Ci sono due precedenti tra i due, ma in entrambe le circostanze era stato il tecnico di Orzinuovi a giocare in casa imponendosi una volta per 1-0 (Fiorentina-Parma stagione 2006/07) e pareggiando nella seconda circostanza (Genoa-Fiorentina 0-0 stagione 2018/19).

Pioli sarà uno dei tanti ex di questa partita. Sulla panchina viola c'è stato quasi due stagioni prima di dimettersi il 9 aprile 2019. Tutto questo dopo essere stato alla guida della squadra per 79 volte in campionato, ottenendo uno score di 24 vittorie, 24 pareggi e 21 sconfitte. Fatto non da trascurare: nel corso della sua esperienza a Firenze ha anche vissuto, purtroppo, la tragica morte di Davide Astori che lo ha segnato, così come il resto del gruppo che era presente allora.

Bilancio in equilibrio per Pioli quando si è trovato ad essere avversario della Fiorentina, con sette vittorie e sette sconfitte. L'ultima volta che ha perso contro i gigliati è stato al termine di una partita a dir poco rocambolesca: Fiorentina-Inter 5-4 disputata il 22 aprile 2017.

Prandelli contro il Milan non si trova molto a suo agio: sono solo tre le sue affermazioni contro i rossoneri in 19 precedenti. L'ultimo successo è ormai datato perché è il 3-1 che aveva rifilato la sua Fiorentina al Milan il 20 novembre 2005, in pratica esattamente 15 anni fa.

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS PRANDELLI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Pioli

1 pareggio

1 vittoria Prandelli

0 gol fatti squadre Pioli

1 gol fatto squadre Prandelli

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS FIORENTINA

7 vittorie squadre Pioli

1 pareggio

7 vittorie Fiorentina

23 gol fatti squadre Pioli

18 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS MILAN

3 vittorie Prandelli

6 pareggi

10 vittorie Milan

16 gol fatti squadre Prandelli

26 gol fatti Milan