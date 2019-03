© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A differenza di quello che possiamo aspettarci, fra Cesare Prandelli (Genoa) e Massimiliano Allegri (Juventus), ci sono già dei precedenti scontri diretti in campionato.

Si tratta delle stagioni di Serie A 2008-2009 e 2009-2010. Tutti e 4 sono andati in scena con il mister di Orzinuovi seduto sulla panchina della Fiorentina, mentre quello di Livorno occupava quella del Cagliari.

E alla prima, contro ogni pronostico, fu proprio Allegri ad avere la meglio. Poi ecco 2 successi per Prandelli, cui dobbiamo aggiungere 1 segno X.

Da segnalare che il Genoa rappresenta il settimo club con cui Prandelli sfida la sua ex squadra da giocatore (quasi 150 caps fra campionato e coppe varie). Prima del Grifone ci sono state, infatti, l’Atalanta (1), il Lecce (2), l’Hellas Verona (2), il Venezia (1), il Parma (4) e, per ultima, la Fiorentina (8).

Strano il rapporto fra Allegri e il Genoa.

Da mister bianconero proprio al Ferraris ha incassato il suo primo KO, nona giornata del 2014-2015, 1-0 per i rossoblù. Inoltre un girone la sua squadra fu fermata sull’1-1 dopo una striscia di 10 vittorie di fila fra Serie A e Champions League.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PRANDELLI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

2 vittorie Prandelli

1 pareggio

1 vittoria Allegri

5 gol fatti squadre di Prandelli

4 gol fatti squadre di Allegri