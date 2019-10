Problemi in difesa per la Juventus? Ecco l’avversario ideale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se davvero il problema della Juventus di Sarri è la fase difensiva… beh, arriva l’avversario ideale allo Stadium.

La Spal dell’amico Semplici è, infatti, con l’Udinese compagine che non ha ancora segnato in una trasferta di questo campionato. L’ultimo centro lontano dal Mazza è datato 18 maggio 2019, finale match esterno della scorsa Serie A, e guarda caso proprio sul campo dei friulani.

Al contrario Madama vorrà proseguire quella “serie gol” arrivata a quota 23 gare senza soluzione di continuità a Torino. La più recente partita con la porta avversaria rimasta inviolata è del 22 aprile 2018, Juventus-Napoli 0-1. Domani pomeriggio saranno trascorsi ben 525 giorni.

Non solo.

A stuzzicare la voglia di far gol dei bianconeri ci sono anche altri tre dati: primo, gli zero clean sheet degli spallini; secondo, i 3 rigori già subiti da Petagna e compagni (nessuno se n’è visti fischiare contro un numero maggiore); terzo, quando ha ospitato la Spal la Vecchia Signora ha sempre fatto centro.

Il bilancio dei precedenti è tutto in bianconero: 13 vittorie (le ultime 6 di fila) più 5 pareggi in 18 incontri disputati.

I biancazzurri hanno raccolto un punto per l’ultima volta oltre mezzo secolo fa, nel 1962-1963. Allora terminò col punteggio di 2-2.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

18 incontri disputati

13 vittorie Juventus

5 pareggi

0 vittorie Spal

41 gol fatti Juventus

16 gol fatti Spal

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Spal 1-1, 1° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Spal 2-0, 13° giornata 2018/2019