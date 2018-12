Qual è la differenza fra Giampaolo e Mazzarri?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La differenza in blucerchiato fra Marco Giampaolo e Walter Mazzarri?

Sta tutta in 4 segni X. Perché l’attuale tecnico del Torino è un ex, avendo guidato la Sampdoria nei tornei 2007-2008 e 2008-2009. Il suo score in Liguria è stato di 28 vittorie, 22 pareggi, 26 sconfitte per un totale, quindi, di 50 gare a punti su 76 disputate.

Nelle prime due stagioni a Genova, Giampaolo, ha raccolto 28 successi, 18 segni X, 30 battute d’arresto su 76 match. Quindi 4 match chiusi in parità di meno rispetto al suo predecessore. Gare chiuse, al contrario, con dei KO.

Quelli che invece non ha mai patito il livornese negli scontri diretti di Serie A col bellinzonese.

Nelle 6 sfide Giampaolo-Mazzarri rintracciamo 4 pareggi e 2 trionfi esterni. Curiosamente per 3 volte c’è scappato l’1-1, mentre i segni 2 sono arrivati sempre con 3 gol segnati (2011-2012 Cesena-Napoli 1-3; 2007-2008, Cagliari-Sampdoria 0-3).

Nei 3 incroci Mazzarri-Giampaolo ecco invece 1 segno X e 2 affermazioni del livornese.

Insomma, numeri alla mano Mazzarri sembra essere il tabù di Giampaolo.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E MAZZARRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Giampaolo

5 pareggi

4 vittorie Mazzarri

7 gol fatti squadre di Giampaolo

15 gol fatti squadre di Mazzarri