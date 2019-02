Quando c'è la Sampdoria c'è il festival del rigore. Mentre il Frosinone...

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è un solo precedente a Marassi tra Sampdoria e Frosinone ed è quello del 28 febbraio 2016. Un 2-0 per i blucerchiati con reti di Fernando e del solito Quagliarella.

C'è una particolarità che riguarda la formazione ciociara: il Frosinone ha fin qui ottenuto due vittorie in campionato e sono entrambe in trasferta. C'è di più, la squadra allenata da Baroni resta ancora a galla proprio per i punti fatti in trasferta: sono otto su 13 complessivi.

Il Frosinone è la squadra della massima categoria ad aver mandato in rete il minor numero di giocatori diversi: sono solo 7 come Spal e Cagliari. La Samp può invece contare sull'ottimo contributo arrivato dalla panchina (già 6 gol all'attivo da parte dei subentrati dietro solo al Napoli che è a 9) ed è soprattutto la squadra che ha usufruito del maggior numero di rigori a favore (7). Più in generale quando c'è Sampdoria c'è rigore, perché oltre ai 7 battuti ci sono da aggiungere i 6 fischiati contro (solo l'Udinese ne ha avuti di più a sfavore con 7).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA

1 vittoria Sampdoria

0 pareggi

0 vittorie Frosinone

2 gol fatti Sampdoria

0 gol fatti Frosinone

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A GENOVA

2015/2016 Serie A Sampdoria vs Frosinone 2-0