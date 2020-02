Quando Gattuso e Longo si sfidavano con Pisa e Pro Vercelli

È pareggio nei testa a testa in campionato fra i due mister. Sono in rosso i bilanci degli incroci fra i tecnici e le avversarie di stasera.

Gennaro Gattuso, Napoli, e Moreno Longo, Torino, sono astati avversari già in 2 occasioni. Era la stagione 2016-2017 e i due si ritrovarono faccia a faccia in occasione degli scontri diretti fra Pisa e Pro Vercelli. Al Piola nel girone d’andata fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0. Al ritorno all’Arena Garibaldi-Anconetani fu altro segno X, stavolta con 1 gol per parte.

E così non c’è al momento un mister in vantaggio sull’altro.

Gattuso è alla ricerca della prima vittoria contro il Torino in Serie A. Col Milan ha raccolto 2 pareggi, nei primi due scontri diretti, e 1 KO, la passata stagione per 0-2.

Anche Longo non ha mai vinto contro il Napoli. Stavolta però c’è un solo precedente. È andato in scena la scorsa stagione, 4-0 per gli azzurri sul Frosinone che lo stesso tecnico nato nel capoluogo piemontese aveva portato dalla B al massimo torneo italiano.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E LONGO IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

2 pareggi

0 vittorie Longo

1 gol fatto squadre di Gattuso

1 gol fatto squadre di Longo

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL TORINO IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

2 pareggi

1 vittoria Torino

1 gol fatto squadre di Gattuso

3 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI FRA LONGO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie Longo

0 pareggi

1 vittoria Napoli

0 gol fatti squadra di Longo

4 gol fatti Napoli