Quando Gattuso incontra il Bologna c'è aria di 2-1. Buona l'unica con Sinisa

Tra Mihajlovic e Gattuso, in veste di allenatori, c'è un solo precedente. I due si sono affrontati in Milan-Bologna valida per la 35esima giornata dello scorso campionato. Allora si imposero i rossoneri, guidati dall'attuale tecnico azzurro, per 2-1, grazie alle reti di Suso e Borini, con gol della bandiera per gli emiliani siglato da Destro.

Poche gioie per Mihajlovic contro il Napoli. Il tecnico serbo è uscito dal campo vittorioso solo in due circostanze. Però c'è da dire che queste due vittorie sono consecutive e fanno riferimento alle ultime due partite in cui Sinisa si è trovato ad affrontare i campani. All'andata in questo campionato il Bologna si è imposto per 2-1, ma sulla panchina del Napoli c'era ancora Carlo Ancelotti.

Cammino quasi perfetto per Gattuso contro il Bologna. In quattro confronti, il tecnico calabrese ha vinto tre volte e pareggiato una. Curiosità: tutte le vittorie sono state con lo stesso risultato, ovvero 2-1.

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS GATTUSO

0 vittorie Mihajlovic

0 pareggi

1 vittoria Gattuso

1 gol fatto squadre Mihajlovic

2 gol fatti squadre Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS NAPOLI

2 vittorie Mihajlovic

6 pareggi

8 vittorie Napoli

17 gol fatti squadre Mihajlovic

36 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS BOLOGNA

3 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Bologna

6 gol fatti squadre Gattuso

3 gol fatti Bologna