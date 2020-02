Quando Gotti sfidò il Brescia col Treviso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna ad allenare in Serie A Diego Lopez.

L’uruguaiano siederà sulla panchina del Brescia dopo il secondo esonero stagionale per Corini. Nel massimo torneo italiano Lopez vanta 72 presenze: 62 col Cagliari nelle annate 2013-2014 e 2017-2018 (16V – 17X – 29P per 33 gare a punti), 10 sul ponte di comando del Palermo 2016-2017 (1V – 2X – 7P con 3 gare positive).

Il nuovo tecnico delle rondinelle ha però lavorato anche in cadetteria. Era lui il mister del Bologna 2014-2015.

Il totale nei campionati nostrani è quindi di 111 caps con 33 successi, 34 segni X, 44 sconfitte. Pertanto ha raccolto punti in 67 match, un valore di poco superiore al 60% degli impegni affrontati.

Primi avversari l’Udinese e Luca Gotti.

Se col collega originario di Adria non ci sono precedenti, i friulani sono stati affrontati già 5 volte in campionato, tutte in Serie A. Il bilancio ci racconta di 3 affermazioni, le ultime nei due gironi del torneo 2017-2018, contro 2 battute d’arresto. Curiosamente in equilibrio il bilancio delle marcature: 7 fatte e 7 subite.

A differenza di ciò che possiamo pensare, Gotti vanta già degli incroci col Brescia.

Era la stagione 2008-2009 e in B andarono in scena gli scontri diretti fra le rondinelle e il Treviso allora diretto proprio da Gotti. Per il tecnico oggi bianconero un pareggio ad occhiali, 0-0, e una vittoria, 3-2.

TUTTI I PRECEDENTI FRA LOPEZ E L’UDINESE IN CAMPIONATO

3 vittorie Lopez

0 pareggi

2 vittorie Udinese

7 gol fatti squadre di Lopez

7 gol fatti Udinese

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E IL BRESCIA IN CAMPIONATO

1 vittoria Gotti

1 pareggio

0 vittorie Brescia

3 gol fatti squadre di Gotti

2 gol fatti Brescia