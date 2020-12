Quando i panchinari decidono di fare i bomber

Il risultato più ricorrente al termine dei Genoa-Juventus di campionato?

E’ il 2-0 in favore dei liguri, comparso per ben 6 volte al termine delle 54 sfide, praticamente 1 ogni 9. L’ultima è stata in occasione della stagione 2018-2019, quando al 28esimo turno l’ex Sturaro e Pandev misero le firme sul successo dei rossoblù.

Nell’ultimo turno di campionato entrambi i club hanno trovato la via del gol anche grazie all’apporto dei panchinari. Il Genoa con l’ex Pjaca ha rischiato di sbancare Firenze. La Juventus grazie a McKennie ha dato il via alla rimonta nel derby.

E proprio la Vecchia Signora è, dopo 10 giornate, la squadra che ha segnato più di chiunque altro con i giocatori subentrati nel corso dei match. Sono 5 i centri. Kulusevski marcò contro l’Hellas Verona. Ronaldo (doppietta) e Rabiot a Cesena con lo Spezia. Infine, il già ricordato exploit dello statunitense sabato scorso.

Il Vecchio Balordo in questa graduatoria è fermo a quota 2. A rete è andato sempre Pjaca: contro il Crotone alla prima di campionato e la Fiorentina un paio di giorni fa.

Nonostante i 14 punti di differenza in classifica fra le due squadre attenzione a dare per scontato l’esito del match. Dal 2013-2014, infatti, si alternano in schedina i segni 1 e 2. In 4 circostanze ha avuto la meglio la Juventus. In altre 3 il Genoa.

L’anno scorso fu 3-1 per gli ospiti e stando a questa avvicendarsi di risultati stavolta a esultare dovrebbero essere…

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

19 vittorie Genoa

12 pareggi

23 vittorie Juventus

70 gol fatti Genoa

87 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Juventus 2-0, 31° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Juventus 1-3, 29° giornata 2019/2020