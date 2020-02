vedi letture

Quando il Cittadella di Maran faceva 3-3 col Napoli

Gennaro Gattuso, sarà per i trascorsi con la maglia dei Glasgow Rangers, è in perfetta media inglese quando incontra il collega Rolando Maran. Vince fra le mura di casa: Milan-ChievoVerona 3-2 del 2017-2018 e Milan-Cagliari 3-0 del 2018-2019. Pareggia in trasferta: Cagliari-Milan 1-1 nel 2018-2019.

Molto più lunga la storia degli incroci fra il tecnico nato a Trento a il Napoli.

Una storia che ha avuto inizio nel 2004-2005, quando il mister oggi al Cagliari guidava in Serie C il Cittadella. Nel primo scontro diretto fu pareggio per 3-3. In quello valido per il girone di ritorno ecco un KO per 1-3.

Poi altri 14 faccia a faccia per un bilancio che punta al rosso. Eppure… qualche mese fa abbiamo registrato il primo e unico (al momento in cui scriviamo) successo col punteggio di 1-0.

L’allenatore di Corigliano Calabro è invece imbattuto nelle sfide col Cagliari: 2 vittorie più 1 segno X.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E GATTUSO IN CAMPIONATO

0 vittorie Maran

1 pareggio

2 vittorie Gattuso

3 gol fatti squadre di Maran

7 gol fatti squadre di Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

1 vittorie Maran

3 pareggi

12 vittorie Napoli

12 gol fatti squadre di Maran

29 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

2 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Cagliari

6 gol fatti squadre di Gattuso

2 gol fatti Cagliari