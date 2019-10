Quando la Juventus fece retrocedere Conte e Sarri

Stagione di Serie B 2006-2007. Antonio Conte e Maurizio Sarri si alternano sulla panchina dell’Arezzo. L’attuale mister dell’Inter conta 24 gare con un bilancio di 8 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte. Il tecnico oggi alla Juventus subentra per 18 giornate con un rendiconto di 4 successi, 7 segni X, 7 battute d’arresto. I due mettono assieme 51 punti che, non fosse per la zavorra di -6 causa penalizzazione, permetterebbero agli amaranto di salvarsi.

Ma gli dei del calcio a volte sono molto bizzarri e a decretare la retrocessione dell’Arezzo in quella che oggi è tornata a chiamarsi Serie C è proprio la Juventus. Perché all’ultima giornata i toscani vincono a Treviso per 3-1 (in panchina c’è Conte), ma lo Spezia firma l’impresa del secolo sbancando Torino per 3-2. La classifica finale vede i liguri di una lunghezza sopra gli aretini, un vantaggio sufficiente a conquistare i play-out.

Domenica sera Conte e Sarri si ritroveranno per la prima volta avversari nei campionati italiani.

I due oltre all’Arezzo hanno in comune anche l’esperienza al Chelsea. Si sono dati il cambio in panchina, scriviamo così, nell’estate del 2018.

Il nerazzurro ha già sfidato la sua ex squadra in due occasioni, rimediando due sonore sconfitte: 1-5 con l’Arezzo, 2-5 con l’Atalanta. Per il bianconero ammontano a 8 gli incroci con l’attuale capolista e il bilancio è positivo, fra l’altro nelle ultime 4 sfide non ha mai incassato gol.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Conte

0 pareggi

2 vittorie Juventus

3 gol fatti squadre di Conte

10 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E L’INTER IN CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

3 pareggi

2 vittorie Inter

9 gol fatti squadre di Sarri

7 gol fatti Inter