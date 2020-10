Quando Lukaku vede il rossoblù del Genoa…

vedi letture

Romelu Lukaku ha messo assieme in Serie A 40 presenze e 27 marcature.

Ha segnato a 15 club differenti, Benevento e Fiorentina quelli che si sono aggiunti in questo avvio di stagione.

E quella col Vecchio Balordo potrebbe essere per lui una sfida particolare. Perché è proprio la squadra rossoblù la sua vittima preferita. Nei due incroci della passata stagione marcò 4 gol. Una doppietta nel girone d’andata. Una doppietta nel girone di ritorno.

Facendo meglio del tris rifilato a Bologna e Sassuolo (e col gol nel derby di qualche giorno fa dobbiamo aggiungere anche il Milan).

Il bilancio dei precedenti in Liguria è ‘quasi’ in parità. Perché i padroni di casa sono in vantaggio di solo 2 successi, 18-16, mentre ormai il computo delle segnature è in equilibrio, 70-70. A 19 ammontano, invece, i segni X.

Non a caso il punteggio più ricorrente è l’1-1 comparso per ben 8 volte nei 53 incontri disputati dal 1929-1930.

Anche se…

Negli ultimi due incroci hanno sempre avuto la meglio gli interisti.

Il Genoa arriva a questo match dopo il pareggio a reti inviolate nel posticipo del lunedì sera contro l’Hellas Verona. Un punto che vale oro considerati tutti i problemi precedenti la sfida.

L’Inter è reduce dal derby perso col Milan e, prima, c’era stato il pareggio per 1-1 in casa della Lazio. La più recente vittoria in Serie A è rappresentata quindi dal 4-3 sulla Fiorentina. Colpisce però anche un altro dato: quello relativo ai clean sheet che per il momento sono a quota zero (e anche nell’esordio in Champions sono arrivate 2 reti al passivo).

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

53 incontri disputati

18 vittorie Genoa

19 pareggi

16 vittorie Inter

70 gol fatti Genoa

70 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Inter 1-4, 15° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Inter 0-3, 36° giornata 2019/2020