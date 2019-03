Quando si incrociano Frosinone e Torino piovono gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una partita dal sapore particolare, almeno per i giallazzurri.

Perché il 23 agosto 2015 all’allora Matusa andò in scena il debutto del Frosinone in Serie A. Avversario di quello storico match fu proprio il Torino.

E i granata faticarono non poco per avere la meglio. Ciociari in vantaggio dopo solo 7 minuti dal fischio d’inizio con Soddimo. Nella ripresa prima Quagliarella e poi Baselli misero le firme sull’1-1 e sull’1-2.

La squadra di Baroni è ancora alla ricerca del primo successo casalingo in campionato. Che se arrivasse significherebbe anche abbattere il muro dei 50 punti nella classifica all time, essendo i laziali arrivati a quota 48.

Quella di Mazzarri è reduce da una striscia record di 6 risultati utili di fila.

Attenzione alla quantità di gol di che potrebbero ‘piovere’. Perché i 3 confronti nel massimo campionato raccontano di 14 marcature, quasi cinque per match, e di due squadre sempre in grado di trovare la rete.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A E SERIE B)

3 incontri disputati

1 vittoria Frosinone

1 pareggio

1 vittorie Torino

4 gol fatti Frosinone

4 gol fatti Torino

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-Torino 1-2, 1° giornata 2015/2016