Quando si incrociano Gasperini e Montella il fattore casa non ha effetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il fattore casa non ha alcun effetto. Non solo. Per vincere occorre segnare almeno tre reti.

E’ quanto possiamo dedurre dando un’occhiata ai precedenti in campionato fra Gian Piero Gasperini, Atalanta, e Vincenzo Montella, Fiorentina.

Fra le mura di casa l’attuale nerazzurro ha perso 2 volte incassando sempre 3 gol, Palermo-Fiorentina 0-3 del 2012-2013 e Genoa-Sampdoria 2-3 del 2015-2016, e pareggiato in 2 circostanze, sempre col punteggio di 1-1, Genoa-Fiorentina 2014-2015 e Atalanta-Milan 2016-2017.

Invertendo i campi da gioco rintracciamo il primo e unico trionfo di Gasperini, Sampdoria-Genoa 0-3 del 2015-2016, mentre Montella raccoglie al massimo dei segni X, ben 3.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E MONTELLA IN CAMPIONATO

1 vittoria Gasperini

5 pareggi

2 vittorie Montella

10 gol fatti squadre di Gasperini

11 gol fatti squadre di Montella