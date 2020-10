Quando Simy fece il Ronaldo in Crotone-Juventus

E’ un bilancio positivo quello della Juventus quando per avversaria s’è trovata davanti agli occhi il Crotone. In trasferta conta 2 vittorie e 1 segno X. Se alla nostra analisi aggiungiamo anche gli Juventus-Crotone di campionato, ecco che la Vecchia Signora ostenta un 6 su 6. Nel senso che ha sempre raccolto punti. Anzi, ne ha lasciati per strada soltanto due sui diciotto a disposizione.

Il mezzo passo falso coincide con l’ultimo testa a testa in ordine di tempo.

Era la 33esima giornata del 2017-2018 e al fischio finale il punteggio recitava 1-1: Alex Sandro di testa sugli sviluppi di un corner al 17’, Simy di destro in spettacolare rovesciata al 65’. Fra l’altro quindici giorni dopo quella dell’allora madridista Cristiano Ronaldo in Champions League e che si conquistò la standing ovation dello Stadium.

I Pitagorici sono ancora a quota zero punti. Nelle due precedenti annate di Serie A smossero la classifica al quarto turno nel 2016-2017, 1-1 interno col Palermo, e alla seconda giornata nel 2017-2018, 0-0 casalingo con l’Hellas Verona. Con 2 penalty subiti sono la squadra che ne ha subiti il maggior numero in questa Serie A. Rigori tuttavia ininfluenti ai fini della classifica, perché anche senza subirli i calabresi sarebbero a quota zero punti.

A proposito… se i match terminassero al 45’ i rossoblù sarebbero ultimi in classifica in solitaria. Perché Udinese e Torino, le altre due formazioni in coda alla graduatoria, almeno nei primi tempi qualche punto l’avrebbero raccolto. I bianconeri friulani sarebbero a quota 2, i granata piemontesi a 1.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A E SERIE B)

3 incontri disputati

0 vittorie Crotone

1 pareggio

2 vittorie Juventus

1 gol fatto Crotone

6 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Juventus 0-2, 18° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Juventus 1-1, 33° giornata 2017/2018