Quei numeri che fanno grande (e senza pareggi) Sassuolo-Milan

Sfida d’alta quota quella fra Sassuolo, quarto, e Milan, primo, nella classifica di Serie A dopo dodici giornate.

Ma sono diversi gli indicatori che fotografano l’ottima partenza delle due compagini.

Partiamo dai clean sheet, vale a scrivere le gare chiuse senza incassare gol, i neroverdi condividono la prima posizione col Napoli, 5 match a porta inviolata, il Milan segue a una incollatura, 4 partite. Sul fronte coop del gol, i lombardi hanno segnato con 11 differenti giocatori, gli emiliani si ‘fermano’ a quota 10.

Insomma, le premesse non mancano.

I precedenti in campionato ammontano a 7. Nei primi tre si imposero sempre i padroni di casa. Negli ultimi quattro hanno esultato esclusivamente gli ospiti.

Pertanto il grande assente è il segno X. Pareggio che, invece, è arrivato negli impegni infrasettimanali delle due compagini. Il Milan ha fatto 2-2 in rimonta a Genova contro il Vecchio Balordo. Il Sassuolo era andato in vantaggio in esterna contro la Fiorentina ma poi s’è fatto raggiungere sull’1-1.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

7 incontri disputati

3 vittorie Sassuolo

0 pareggi

4 vittorie Milan

11 gol fatti Sassuolo

14 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Milan 4-3, 19° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Milan 1-2, 35° giornata 2019/2020