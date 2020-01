Quel Bologna-Brescia del 1930 diventato storia

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Era il 19 gennaio del 1930. Il Bologna scendeva in campo agli ordini di mister Felsner. Il Brescia rispondeva seguendo le indicazioni di Schoeffer. Al triplice fischio finale del signor Malagodi di Ferrara il punteggio non s’era smosso dallo 0-0 iniziale.

Un pareggio in qualche maniera storico.

Non solo perché arrivato al termine del primo scontro diretto nella Serie A col girone unico fra i due club, ma perché a distanza di novanta anni è rimasto l’unico segno X di un Bologna-Brescia nel massimo campionato.

Dopo, infatti, ecco 18 vittorie, 13 per i padroni di casa e 5 per gli ospiti.

È però vero che la sfida ha avuto come palcoscenico anche la cadetteria, in 8 occasioni, e la Serie C, per 1 volta.

Così i pareggi salgono a quota 4, mentre i felsinei continuano a comandare sulle rondinelle per vittorie, 17-7, e gol marcati, 50-25.

L’ultima volta, nella B 2014-2015, si imposero i lombardi per 2-1. Bolognesi avanti con Cacia al 29’, bresciani capaci di ribaltare il match nei dieci minuti finali, Caracciolo all’83’ e Morosini all’87’.

La più recente vittoria per i rossoblù è del 2010-2011, 1-0 al 12esimo turno grazie a Di Vaio.

Chiudiamo ricordando che la squadra di Mihajlovic in casa vanta 13 punti (3V – 4X – 3P), mentre quella di Corini in trasferta ne ha raccolti 10 (3V – 1X – 6P).

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

28 incontri disputati

17 vittorie Bologna

4 pareggi

7 vittorie Brescia

50 gol fatti Bologna

25 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Brescia 0-0, 14° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Brescia 1-0, 12° giornata 2010/2011