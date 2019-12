Quel cancello che dette la vittoria al Milan a Bergamo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta sembrava potesse recitare un ruolo di primissimo piano in questo campionato, invece nell'ultimo mese ha rallentato il suo passo. Due vittorie, due pareggi, tre sconfitte, questo il cammino nelle ultime sette gare per i nerazzurri. Il Milan si presenta a questo appuntamento avendo infilato una serie di quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pari) che è per ora la più lunga di questa travagliata stagione.

Sarà per la vicinanza, sarà anche per la storia importante dei rossoneri, sta di fatto che per il Milan, il campo di Bergamo, è un campo favorevole. Netta prevalenza di vittorie dei diavoli sulla Dea (24 a 13) e tre risultati utili consecutivi per il club milanese. Il successo dell'Atalanta è il punteggio che manca da più tempo anche se stiamo parlando di un ritardo relativo perché è il 2-1 del 3 aprile 2016 quando Pinilla e Papu Gomez seppero ribaltare il gol iniziale di Luiz Adriano su rigore.

Tra le vittorie del Milan ne troviamo una anche a tavolino risalente al 25 marzo 1962. Un successo quello che arrivò a tavolino: la gara venne interrotta perché, a causa di una vendita eccessiva di biglietti (500 in più), un cancello dello stadio cedette e questi spettatori si ritrovarono in campo. L'arbitro chiese di farli uscire dal terreno di gioco ma non fu possibile e allora il giudice sportivo decise di dare persa la partita ai padroni di casa (anche se molti di quei tifosi in campo erano milanisti).

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

13 vittorie Atalanta

23 pareggi

24 vittorie Milan

61 gol fatti Atalanta

84 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Milan 0-0



L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2018/2019 Serie A Atalanta vs Milan 1-3