Quel Genoa-Bologna giocato a La Spezia

Fra i 50 Genoa-Bologna disputati in campionato, 44 in Serie A e 6 in cadetteria, ce n’è uno andato in scena a La Spezia.

Era il 30 gennaio 1949 e qualche giorno prima la Lega aveva respinto il ricorso contro la squalifica del Ferraris per un turno. Così il match contro i felsinei fu giocato nella vicina città ligure. Il risultato di quella sfida? Un pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0, con le difese, stando alle cronache dei giornali dell’epoca, più abili dei reparti avanzati.

Continuando a scartabellare gli almanacchi rintracciamo anche un Genoa-Bologna alla quinta giornata. Si verificò nella stagione 1932-1933, quando si imposero i padroni di casa per 1-0, grazie al centro di Ganduglia.

Proprio l’1-0 è il punteggio con cui il Grifone ha vinto il maggior numero di match: 7 su 19, l’ultimo nel campionato scorso, quando la parte del mattatore fu recitata dall’oggi milanista Piatek.

Curiosamente anche quando il Bologna ha messo le mani sull’intera posta in palio l’ha quasi sempre fatto col risultato di 0-1, in 7 occasioni su 16. Il più recente è nel 2017-2018 col più classico gol dell’ex, Palacio.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

50 incontri disputati

19 vittorie Genoa

15 pareggi

16 vittorie Bologna

64 gol fatti Genoa

51 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Bologna 2-0, 11° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Bologna 1-0, 4° giornata 2018/2019