Quel giugno del 2009 quando le strade di Ballardini e Zenga...

© foto di Federico De Luca

Curiosa la storia professionale di Davide Ballardini e Walter zenga.

I due tecnici di Genoa e Crotone, avversari nel prossimo turno di Serie A, si diedero infatti il cambio sulla panchina del Palermo nel giugno del 2009.

Il ravennate lasciava i rosanero per approdare nella capitale, sponda Lazio, vincere una Supercoppa italiana contro l’Inter e finire con l’essere esonerato qualche mese più tardi. Il milanese si spostava di qualche centinaio di chilometri, arrivando da Catania, ma anche per lui la permanenza sulla nuova panchina sarebbe durata solo qualche mese, prima di rescindere il contratto.

Gli incroci in campionato ammontano a 3 e sono piuttosto datati.

Zenga guida per 2-0 in fatto di vittorie e 7-1 sul fronte marcature.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BALLARDINI E ZENGA IN CAMPIONATO

0 vittorie Ballardini

1 pareggio

2 vittorie Zenga

1 gol fatto squadre di Ballardini

7 gol fatti squadre di Zenga